Spanske studerende dumpede på stribe: Politikere varsler opgør med uddannelsens metoder

Spanske studerende er dumpet på stribe på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense.

Ifølge en ekstern censor kunne de studerende, der var kommet til Danmark gennem et agentbureau, som uddannelsen betaler for at skaffe udenlandske studerende, hverken engelsk eller pensum.

Det fortalte DM Akademikerbladet onsdag.

Læs også Skole genovervejer aftale: Spanske studerende kunne dårligt engelsk til eksamen

Sagen får nu Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at varsle et opgør med brugen af udenlandske agenter, skriver fagbladet fredag.

- Det har aldrig været meningen med vores skattebetalte uddannelsessystem, at man lokker udenlandske studerende op for at få taxameterpenge. Når studerende ikke en gang kan sproget, som de skal til eksamen i, så er der et eller andet helt galt. Det skriger til himlen, siger det fynskvalgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S) til bladet.

Firma bliver formentlig opsagt

Der er tale om et hold udenlandske professionsbachelorstuderende, der var til eksamen i International Sales and Marketing i december. Heraf dumpede 40 procent.

Det var ellers en eksamen, som de studerende burde kunne bestå ud fra de tests, de havde lavet for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, inden de blev optaget på uddannelsen, fortalte rektor Jens Mejer Pedersen til TV 2 Fyn torsdag.

Læs også Cirkuskunstner fik ingen hjælpepakker - nu bliver han overvældet af støtte fra fynboerne

Her lød det også, at UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole vil sætte gang i en undersøgelse af, om der er snydt med de studerendes tests i engelsk, og om de er håndteret korrekt af det agentfirma, der har administreret dem.

- Vi vil simpelthen bede en forklaring på, hvordan det kan lade sig gøre, at der kommer studerende igennem det agentfirma fra Spanien, som ikke har deres kvalifikationer i orden, sagde han og tilføjede, at det firma, der har håndteret de spanske studerende, formentlig vil blive opsagt.

Ønsker forbud

Ifølge DM Arkademikerbladet er sagen særligt betændt, fordi der er bred politisk enighed om at nedbringe udgifterne til udenlandske studerende i Danmark.

I 2019 betalte Danmark SU til 22.000 borgere fra EU eller EØS. Tallet er dermed tredoblet på ti år. Noget som man er særligt utilfreds med hos Dansk Folkeparti.

Her mener man ikke, at det er nok at opsige det enkelte agentfirma.

Læs også Enhedslisten vil aflyse alle eksamener i folkeskolen

Partiet ønsker derimod et forbud mod brug af agenter, da man mener, at det er "voldsomt problematisk, at uddannelsesinstitutionerne reklamerer aktivt" for at tiltrække udenladske studerende, skriver DM Arkademikerbladet.

Bjørn Brandenborg kan dog fortsat godt se fordelen ved at få hjælp af agenter, selvom der er behov for at blive luget ud.

- Der er helt sikkert tilfælde, hvor det kan betale sig for Danmark at få nogle dygtige studerende til landet, så det er ikke udelukkende en dårlig ting med agenter. Men det virker til, at der er nogle brodne kar imellem, som bare skal tjene nogle hurtige skejsere, siger han.