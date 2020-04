Sparekatalog for ældre og handicappede taget af bordet 

Rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden og lukning af Stoppestedet, der er et værested for psykisk syge, var blandt de besparelser, der var i spil, da de syv medlemmer af Ældre- og Handicapudvalget tirsdag skulle forholde sig til et omfattende sparekatalog.

Men udvalget traf ingen beslutninger, og der blev ikke udpeget områder, hvor sparekniven kommer til at ramme.

Taget af bordet

- Vi har taget sparekataloget af bordet, og bedt forvaltningen komme med et nyt oplæg, siger Kasper Ejlertsen (S), der er medlem af Ældre- og Handicapudvalget for Socialdemokratiet, der med fire medlemmer har flertallet i udvalget.

De udregninger vil tage tid, og en ny spareplan vil først blive fremlagt af forvaltningen på udvalgets møde 12. maj.

- Vi har haft en god drøftelse i udvalget, som nu beder om at få undersøgt en række alternative forslag til besparelser. Forvaltningen skal herefter i gang med at regne på det, men vi når næppe at blive klar med alle beregningerne til mødet i næste uge, siger rådmand Søren Windell (K) og fortsætter:

- Jeg kan ikke komme ind på det nærmere indhold, men jeg kan sige så meget, at forslagene i mine øjne desværre ikke kan betegnes som et columbusæg.

Penge udefra?

Både Venstre, Enhedslisten og den konservative rådmand havde før mødet peget på, at underskuddet i Ældre- og Handicapforvaltningen kunne hentes ind ved at flytte et overskud fra Borgmesterforvaltningen til den trængte Ældre- og Handicapforvaltning. Et forslag som blev kaldt et “fidus-forslag” af borgmester Peter Rahbæk Juel.

I et læserbrev i Fyens Stiftstidende tirsdag fra de fire socialdemokratiske medlemmer af Ældre- og Handicapudvalget, bliver muligheden for at finde penge andre steder i kommunen dog ikke udelukket.

- Vi udelukker ikke, at der også skal findes penge andre steder end i Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi skal bare først grundigt rundt om alle løsninger. Ikke haste dem igennem, skriver de fire udvalgsmedlemmer.

Manglende orientering

Socialdemokraterne i udvalget krævede på mødet tirsdag samtidig en forklaring på, hvordan sparekataloget kunne blive omtalt i pressen uden at udvalgets medlemmer var orienteret om indholdet.

- Vi har klare indikationer på, at indholdet er blevet lækket, og det skaber et dårligt udgangspunkt, når udvalget ikke bliver orienteret først. Når vi skal spare, skal det ikke handle om et mediestunt og om at skabe polemik, siger Kasper Ejlertsen.