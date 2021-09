Spejdere får stor pose penge

Stjernegruppen har nemlig modtaget en donation på intet mindre end 201.000 kroner fra Salling Fondene, og det var det sløret blev løftet for kort efter klokken 17.00.

Donationen var en hemmelighed for spejderne og deres familier, som deltog i festlighederne.

De mange penge er øremærket Projekt Mødestedet på spejdergruppens tre tønder land store naturgrund.

Stjernegruppen vil bruge donationen til at indrette den del, der hedder Hindemosen til et mødested for spændende og lærerige natur- og friluftsaktiviteter for børnefamilier i Skibhuskvarteret.