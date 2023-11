Spillested erklæret konkurs efter sag om for meget støtte

Spillestedet Kansas City er nu erklæret konkurs, og fremover er det en kurator, der bestemmer over stedets drift og fremtid.



- Det betyder, at vi har udført de sidste opgaver i Kansas City, og at det nu er kurator, der bestemmer, hvad der skal ske. Det er trist, men det skal overstås, så vi kan komme videre med at lave noget nyt, siger den nu tidligere daglige leder af spillestedet Christian A. R. Øhlenschlæger.

De 300 musikere kan dog indtil videre bruge deres øvelokaler, fortæller kurator Flemming Hartvig Pedersen fra Focus Advokaterne.

- Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med lejerne, men der bliver ikke låst af, før vi har et overblik over kreditorerne og de tilgodehavender, der er i konkursboet, siger Flemming Hartvig Pedersen.

Det økonomiske uføre for Kansas City begyndte i maj, da det kom frem, at spillestedet havde indberettet fejlbehæftede medlemslister, der angav at hovedparten af medlemmerne var under 30 år, til Odense Kommune. Det betød, at spillestedet fik udbetalt 1,5 millioner kroner for meget i støtte.