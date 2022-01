Spillesteder og barer glæder sig over udsigten til en normal hverdag: - Nu kan vi tjene vores egne penge igen

En af dem, der ser frem til, at det formentlig sker, er spillestedsleder Morten Østlund, der har ansvaret for Posten og Dexter i Odense.

- Det er der ingen tvivl om. Det siger næsten siger selv, at jeg glæder mig over det. Det gør alle, der lever af at arrangere koncerter, siger Morten Østlund, der ser frem til en noget lettere periode med afvikling af koncerter.

- Det gør det noget nemmere at gennemføre det, vi har planlangt. Det har stor betydning for os. Også at publikum kan bevæge sig frit, uden at skulle have mundbind på, siger spillestedslederen.

Efterslæb

Men selvom det nu ser ud til at lysne, er der stadig et efterslæb fra coronaen. Tvungne nedlukninger og begrænsninger har sat sit præg på de to spillesteder.

- Det er klart, vi kan ikke kke indhente den tid, hvor vi har været tvunget til at holde lukket, men der er der jo nogle kompensationsmuligheder og puljer, vi kan søge, fortæller Morten Østlund.