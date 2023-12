Spis her eller med hjem: Ansatte kæmper med modsatrettede regler for køb af mad

Ifølge udbuds- og kontraktchefen hænger det sammen med, at kommunen skal skelne mellem tjenesteydelser og varekøb.

- Arbejdsklausulen gælder ved køb af tjenesteydelser, men ikke varer. Det er ikke en regel, vi har fundet på. Det er sådan det er beskrevet i ILO-konventionen.

Må jeres ansatte holde et kort møde med en kop kaffe og en kage på café uden overenskomst?

- Hvis man køber en kop kaffe eller en sandwich, og tager den med sig, så er der per definition tale om et varekøb, så er arbejdsklausulen ikke gældende. Men hvis man sætter sig ned og drikker sin kaffe, og har noget betjening omkring det, så er der tale om en service, og så er arbejdsklausulen gældende, forklarer Cecilie Schwartz Førby.

Kan du forstå, at det for jeres ansatte og for restauranterne virker som en mystisk skelen?

- Det kan jeg sagtens forstå, men det er sådan reglerne er lige nu, men vi kigger ind i området, for jeg tror, at alle kan se, at det virker noget modsatrettet.

I restaurationsbranchen vækker de komplicerede regler også forundring.

- Jeg synes, at det er mærkeligt, at det skal sættes op på den måde, at der er forskel på om man spiser på restauranten eller tager maden med hjem. Det er bare mærkeligt, siger formanden for Restauratørforeningen i Odense Jonas Bäckström.