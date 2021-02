Sportsklubber går sammen: Første store projekt bliver en multibane

Et samlet Odense Byråd besluttede den 24. juni 2020 at indgå aftalen 'Velfærdsplan 2030: Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd'. Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 milliarder kroner til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030.

Pengene skal gå til renoveringer, forbedringer og modernisering af vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejecentre, plejeboliger og handicaptilbud. Aftalen skal også sikre penge til at skabe mere attraktive rammer for idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter og udvikle mulighederne for det aktive seniorliv.

Få Indflydelse:

Som en del af aftalen skal byens borgere i højere grad inddrages i, hvordan velfærden tilrettelægges i Odense – sammen med politikerne. Folkeskolerne skal være omdrejningspunkt, når byens lokalområder involveres i den lokale velfærd. En gennemgående demokratisk velfærdssamtale i Odenses mange stærke lokalområder skal sikre tættere bånd mellem borgernes velfærdsønsker og de politiske beslutninger.

Kilde: Odense Kommune