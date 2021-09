Sportsklubber i særligt samarbejde - vil hjælpe veteraner i job

Det sker, når OB og Odense Bulldogs sponsorer samles til jobmatch med fynske soldaterveteraner 14. oktober på Nature Energy Park, hvor Odense Kommune bidrager med jobkonsulenter for at sikre et godt match mellem virksomhed og veteran.

- I Odense har vi et fantastisk fællesskab, og derfor er vi også rigtig glade for, at vi sammen med vores lokale venner i Odense Bulldogs og Odense Kommune kan bakke op om DIF Soldaterprojekt, siger kommerciel chef i OB, Jack Jørgensen, i en pressemeddelelse.

Landsdækkende Veteran Match

OB og Odense Bulldogs er dog ikke de eneste klubber, der i løbet af oktober vil hjælpe ledige veteraner i job, flexjob eller virksomhedspraktik.

Uge 39 er nemlig startskuddet til det landsdækkende Veteran Match, som Superligaen og Metal Ligaen står bag.

- Med Veteran Match forsøger vi at give noget tilbage til de mennesker, der har ofret sig for et større formål. Med den seneste udvikling i Afghanistan in mente er det afgørende for os, at vi giver noget tilbage i form af konkrete initiativer, der viser vores støtte, siger Jette Albinus, bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund og oberst i Forsvarskommandoen, i en pressemeddelelse.

Donerer overskud fra lotteri

Som en del af samarbejdet vil der blive sat fokus på veteraner i forbindelse med OB og Odense Bulldogs hjemmekampe i oktober. Det sker første gang til Odense Bulldogs’ hjemmekamp mod Herning Blue Fox den 8. oktober, hvor overskuddet fra salget af pins og lodder vil gå ubeskåret til danske veteraner.

- I Odense står vi sammen om vores veteraner, og det afspejler sig i høj grad i dette samarbejde. Det er glædeligt at vi i samarbejde med OB og Odense Kommune i fælles flok går sammen om projektet med veteraner og i fællesskab bidrager til at skabe flere jobmuligheder for dem, siger administrerende direktør i Odense Bulldogs, Ole Nielsen og tilføjer: