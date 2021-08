Sportsøkonom forklarer: Derfor giver det mening, at Viktor Axelsen flytter til Dubai

Ifølge Troels Peter Troelsen er der formentlig en noget lavere skatteprocent i Dubai - også når det kommer til gevinster.

- Jeg kender ikke de præcise beskatningsforhold for præmiepenge i Danmark. Men jeg går ud fra, at de samme præmiepenge bliver ubeskattede i Dubai. Så selvfølgelig vil der være økonomiske fordele ved at have et helt andet skatteregime dernede, end han har herhjemme, siger han.



Fordelagtige rammer

Men økonomien er langt fra det eneste grund til flytningen. Ved at flytte til Dubai mener Viktor Axelsen, at han undgår problemer med sin astma og høfeber.

Til sidst peger han på, at han gerne vil have så gode træningsforhold som overhovedet muligt.