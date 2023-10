Sprængstofeksperter tilkaldt efter melding om brag i Odense

Opdateret 11.30: Tidligere fremgik det i rubrik og tekst, at politiet var rykket ud til en melding om en eksplosion. Der er retteligt tale om, at anmeldelsen gik på, at nogle beboere havde hørt et brag.

Politiets teknikere er onsdag morgen travlt beskæftiget i en bebyggelse på Dianavænget i Odense.

Det skyldes, at Fyns Politi klokken 4.55 fik en anmeldelse om, at nogle beboere havde hørt et brag, fortæller indsatsleder ved Fyns Politi Morten Ebersbach til TV 2 Fyns reporter på stedet.

Det fik politiet til at tilkalde EOD's sprængstofeksperter fra Skive og NKC (Nationalt Kriminalteknisk Center red.) samt Beredskabsstyrelsen.

Indsatslederen fortæller videre til TV 2 Fyn, at politiet er i fuld gang med de tekniske undersøgelser, men at det endnu er for tidligt at sige, om der rent faktisk har været en sprængning eller eksplosion.