Sprudlende Odense-kvinder banker Ikast i topkamp

Mie Højlund og Althea Reinhardt storspillede for Odense, der i egen hule bankede Ikast med 33-25.

Reinhardt startede svagt, men stod fremragende de sidste 40 minutter og sluttede med 12 redninger.

I den anden ende vandt Højlund næsten alle dueller og gjorde, hvad der passede hende i anden halvleg. Landsholdsplaymakeren sluttede kampen med otte scoringer på lige så mange forsøg.

Dermed blev håndboldhierarkiet i toppen af Kvindeligaen sat på plads, for Odense ligger nummer et med to point ned til næste hold.