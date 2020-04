Spyt og trusler gjorde tyv til røver

En 19-årig fynbo vil formentlig snart kunne skrive røver på visitkortet.

Under alle omstændigheder er det den sigtelse den unge mand er præsenteret for, efter han onsdag aften blev snuppet efter røveri på tankstationen Cirkel K på Svendborgvej i Odense S.

Ved halv ti-tiden forsøgte den 19-årige at få sig et par energidrikke til halv pris. Han gik nemlig til disken og ville betale for én energidrik, mens han havde puttet en anden i lommen.

Det udviklede sig til, at den 19-årige forlod butikken uden at betale.

Ekspedienten fulgte efter, hvilket fik den 19-årige til at vende sig om, og tale truende til ekspedienten og spytte på ekspedienten.

- Når man begynder at true bliver det til et røveri, konstaterer vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland.

Den 19-årige blev kort efter anholdt. Han sidder torsdag morgen på politigården og venter på, hvad der skal ske videre i sagen.

