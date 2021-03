Stadig kun halvt i mål: Næsten alle i Vollsmose testet en gang i den seneste uge

Selv om det går fremad med antallet af covid-testede i den smitteramte Odense-bydel Vollsmose, er man stadig langt fra at nå det omfang af tests, som myndighederne sigter efter.

Nye tal fra Odense Kommune viser, at der er blevet gennemført i alt 6.450 coronatests fra 5. marts til 12. marts.

I alt bor der 6.849 borgere i Vollsmose, der er over 12 år, og som derfor falder ind under sundhedsmyndighederne og Odense Kommunes anbefalinger om, at alle over 12 år bør testet to gange ugentligt.

Samlet set svarer det til, at 94 procent af beboerne i Vollsmose potentielt kan være blevet testet en gang i løbet af de seneste syv dage.

Tallet skal dog endnu højere op endnu, hvis man skal være sikker på en genåbning af Odense i den nærmeste fremtid, mener Christoffer Lilleholt (V), der er By- og Kulturrådmand i Odense.

- Test er noget af det vigtigste, sammen med lokale nedlukninger og vacciner til, at vi kan leve et almindeligt liv. Derfor er det helt nødvendigt, når der er høj smitte, at der bliver lavet test. Antallet af tests er desværre stadig ikke på et højt nok niveau, og derfor vil jeg gerne opfordre til at flere lader sig teste. Selvom smitten er faldet, så er det ikke på et niveau, hvor Odense kan være sikker på at blive genåbnet.

Selvom smitten er faldet i løbet af den seneste uge, mener borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel, stadig, at der er tale om en alvorlig situation. Samtidig roser han indbyggerne i området, men opfordrer til, at endnu flere lader sig teste.

- Målet for indsatsen er, at smitten i Vollsmose skal så langt ned, at området kan åbne op igen. Midlet er massetest, isolation og forebyggelse. De seneste dage er smitten faldet. Lige nu er 56 personer i Vollsmose smittet. Det er mange i et tæt befolket område, og derfor er situationen stadig alvorlig. Beboerne i Vollsmose har den seneste tid været gode til at lade sig teste, siger han og fortsætter:

- Vi finder næppe et område i Danmark, hvor flere har ladet sig teste. Nu skal de gøre det igen - og gerne 2 gange om ugen, indtil antallet af smittede er markant lavere. Vi følger udviklingen tæt for at målrette indsatserne. Og i dag og hele weekenden er der igen massetest to-go test i Vollsmose, som jeg håber og forventer, at mange vil benytte sig af - ligesom i sidste weekend. Nu skal Vollsmose bevise, at de stadig er bedst til test.

Tal med forbehold

At 6.450 personer i løbet af de seneste syv dage er blevet testet på teststederne i Vollsmose, er dog ikke nødvendigvis fuldstændig ensbetydende med, at 6.450 beboere fra bydelen er blevet testet. Borgere udefra kan godt blive testet i Vollsmose, og borgere fra Vollsmose kan også blive testet i byens andre teststeder, hvis det er lettere for dem, for eksempel i forbindelse med deres arbejde.

Tallet giver derfor ikke et fuldstændig præcist billede af, hvor mange beboere fra Vollsmose der er blevet testet. Men uanset så er det en fortsat fremgang i antallet af testede på teststederne i Vollsmose.

Den stigende smitte i Vollsmose fik i slutningen af februar Odense Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed til at skrue alvorligt op for corona-indsatsen i bydelen. I flere dage lå incidensniveauet – antal smittede per 100.000 borgere i de seneste syv dage – på knap 100 og var dermed knap ti gange så højt som i resten af Odense Kommune.

Derfor blev der blandt andet skruet gevaldigt op for testkapaciteten, så der kan foretages omkring 14.000 tests i Vollsmose hver uge.

Så på trods af fremgang i tallene, er man fortsat kun knap halvvejs med den målsætning, som hedder, at alle over 12 år i Vollsmose skal testet to gange ugentligt.

Smitten stiger igen

Den seneste uges tid er det ellers gået den rigtige vej med smittetallene i Odense-bydelen, som i februar og marts har oplevet voldsomt høje smittetal.

Fredag viser den seneste opgørelse dog, at incidenstallet igen er steget en smule fra 601,6 til 612,5. Det sker, efter at der det seneste døgn er fundet ni nye smittetilfælde med coronavirus.

I alt har der været konstateret 56 tilfælde med coronavirus den seneste uge i Vollsmose.

Samlet set falder incidenstallet for hele Odense Kommune. Torsdag lå kommunens samlede incidenstal på 90,3, men det er dykket en smule til 87,8.

Incidenstallene er vigtige indikatorer på, hvor udbredt smitten er, og de kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først.