Stærk fynsk ishockey-søndag: Bulldogs-triumf og OIK-kvinder i pokalfinale

Odense Ishockey Klubs kvindehold har søndag kvalificeret sig til den første pokalfinale i kvindeishockey i Danmark nogensinde.

Det gjorde de efter to kampe mod Aalborg, som de mødte både lørdag og søndag. Lørdag vandt OIK med 6-0, og søndag kunne de fynske ishockeykvinder igen synge sejrssang i omklædningsrummet efter en 5-2-sejr.

- Det er stort at komme i en finale, også for hele OIK og kvindehockeyen i det hele taget. Vi har aldrig stået i en finale, og vi har faktisk også en mulighed for at vinde noget, siger Ole Andersen, der er team manager for holdet.

Modstanderen i finalen skal findes mellem Hvidovre og Herlev. De spiller formentlig deres semifinalekampe i næste weekend.

Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvornår finalen skal spilles, men kvindernes finale skal muligvis være forkamp til herrernes pokalfinale engang til foråret. Måske endda også med samme tv-dækning.

Det krydser Ole Andersen rigtig meget fingre for.

- Det håber jeg meget på, for det vil igen give et løft, og folk vil se, at kvinder også kan spille god, seværdig ishockey, siger Ole Andersen.

Håber på tv og tilskuere

Optimalt set bliver finalen først spillet, når coronarestriktionerne er lettet, og der igen kan komme tilskuere i ishockeyhallerne, forklarer team manageren.

- Hvis der ikke kan være tilskuere, er det svært at lave en stor finale. Så vi håber, siger Ole Andersen.

I 2020 er ligeledes første gang, der er en national eliteturnering for kvinder på tværs af hele landet. Ligaen består af hold fra Herlev, Aalborg, Herning, Hvidovre og så altså OIK fra Odense.

Det har givet kvaliteten et stort løft, mener Ole Andersen.

- Det flytter bare hele niveauet hver gang, når der er flere landsholdsspillere på banen hver gang.

Det danske kvindelandshold er nummer ti i verden og skal A-VM i Canada til marts.

Overraskende Bulldogs-sejr

Søndag eftermiddag sikrede også de bedste ishockeyherrer fra Odense sig lidt tiltrængt succes. Odense Bulldogs ligger isoleret i bunden af Metal Ligaen, men ikke desto mindre tog Bulldogs en flot sejr på hele 5-1 over Frederikshavn - endda på udebane.

Forudsætningerne for de to hold var ellers vidt forskellige inden kampen. Odense Bulldogs gik ind til opgøret med ti nederlag i træk, mens Frederikshavn White Hawks er ligaens mest formstærke hjemmehold.

Ikke desto mindre lykkedes det Bulldogs at vende 0-1 efter første periode til en overlegen 5-1-sejr.

Målene blev scoret af Oliver True, Dale Mitchell, Cody Donaghey, Shawn O'Donnell og Mike Hammond. Sejren bringer Odense op på 15 point for 26 kampe.