Stævnet for millioner efter frivilligt arbejde: - Jeg kan aldrig betale de penge tilbage

Jeppe Birkebæk Truelsen mødte også op til generalforsamlingen et år.

- Jeg har været bruger af et øvelokale, og tænkte, at jeg gerne ville give lidt tilbage, fordi det har været et fedt sted at være, og jeg ville gerne gøre noget for vækstlaget i Odense, så det gav god mening for mig at gå ind i bestyrelsen, siger han.

Mentalt helbred påvirket

Men hvad bestyrelsen ikke var opmærksom på, var, at Kansas City, der stod for administrationen af øvelokalerne, indberettede til Odense Kommune, at hovedparten af medlemmerne var under 30 år.

De unge medlemmer gav mere i tilskud fra folkeoplysningsmidlerne end medlemmer over 30 år, som reelt var den aldersgruppe, der var langt flest af hos Kansas City.

På den måde fik Kansas City og Odense Øvelokale udbetalt 7,7 millioner kroner for meget.

Den regning kan de seks amatørmusikere nu komme til at hænge på.

- Jeg forestiller mig 17 scenarier hele tiden, om hvor galt det kan gå, og hvad det vil betyde for min søn og mig. Det fylder alt og mit mentale helbred er kraftigt påvirket af den her situation. Den magtesløshed man står i, når man bliver stillet over for så noget her som privatperson, er meget svær at stille noget op med, siger en berørt Louise Hammerbak.

Jeppe Birkebæk Truelsen er også meget stærkt påvirket af det store millionbeløb, han risikerer at skulle betale til Odense Kommune.

- Som nybagt far med en søn på otte uger er det fuldstændig uoverskueligt, hvad der vil ske, hvis noget af det her går igennem, siger Jeppe Birkebæk Truelsen.

Kan hæmme lysten til bestyrelsesarbejde

At et en bestyrelse for en frivillig forening pludselig står over for en stævning på 7,7 millioner kroner er helt usædvanligt.

- Jeg husker ikke selv lignende sager i Odense eller andre steder i landet, der har været som denne, så derfor er denne sag ekstraordinær, lyder det fra Martin Petersen, der er afdelingschef og kulturchef i Odense Kommune.

På landsplan er der omkring 100.000 frivillige foreninger, og dermed også 100.000 frivillige bestyrelser, der har det overordnede økonomiske ansvar for foreningernes økonomi.

Derfor vækker sagen fra Odense opsigt og bekymring i organisationer, der arbejder med frivillighed.