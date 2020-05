Stak af efter uheld: Politiet mistænker, at gerningsmanden var påvirket

Den unge fører og bilens passagerere stikker af fra bilen efter uheldet, men vi fandt hurtigt frem til dem på en Shell-tank i nærheden Han Jørgen Larsen, vagtchef, Fyns Politi

Hvis man befandt sig på Palnatokesvej i Odense fredag aften omkring klokken 22.40, så kan man have været vidne til et trafikuheld, der tog vejskilte, parkerede biler og et el-skab med i faldet.

Ingen personer kom til skade som følge af uheldet.

- En ung bilist forsøgte at overhale en bil med trailer på Palnatokesvej fredag aften. Han vælger at trække ud ved et helleanlæg og rammer derfor bilen foran i en undvigelsesmanøvre, fortæller Fyns Politis Vagtchef Hans Jørgen Larsen.

Bilen, som forudsagede uheldet, er blevet totalskadet efter uheldet. Foto: Local Eyes

Stak af efter uheldet

Bilen med trailer, som den unge bilist under sin undvigelsesmanøvre kører ind i, forulykker og rammer et elskab på vejen.

Samtidig mister den unge bilist herredømmet over sin egen bil og rammer derfor en parkeret bil på vejen. Undervejs er flere skilte også blevet ramt.

- Den unge fører og bilens passagerere stikker af fra bilen efter uheldet, men vi fandt hurtigt frem til dem på en Shell-tank i nærheden. Vi har en mistanke om, at føreren af bilen var påvirket, og der er derfor blevet foretaget en test, siger Hans Jørgen Larsen.

Lørdag formiddag holder bilen, som var skyld i uheldet, stadig afspærret på Palnatokesvej i Odense. Foto: Ole Holbech

Personerne i bilen med trailer blev på gerningsstedet efter ulykken og kunne derfor hjælpe politiet med at finde de unge mennesker, som var stukket af.