Startede i bistroen i Føtex: Sådan blev Morten millionær

Man skal have strømpesokker på, når man besøger Mortens Bangs kontor i Nørregade i Odense. Lidt på grund af gulvene, siger han, men mest fordi, "det er hyggeligt". Selv har han et par stribede, multifarvede strømper på, der sammen med den elegante klud i jakkelommen og det lange skæg sender et klart signal: Morten Bang er helt sin egen.

Og så er han succesfuld. Som 15-årig satte han sig det mål, at han ville være millionær som 18-årig.

- Dengang handlede det meget om tallet og om at være rig. Men i dag handler det om at opbygge noget, siger han. Og kigger man rundt på kontoret og på hans omfattende portefølje af lejligheder, skulle man næsten tro, at alt bare er gået efter planen, siden han som 15-årig købte sin første aktie.

Men Morten nåede faktisk ikke målet om at have en million som 18-årig. For selv om han investerede og handlede aktier, skyldte han også penge væk. Så han lagde en ny strategi om at bruge så få penge som muligt.

I hele sit voksenliv har Morten Bang sparet 50% af sin indkomst op hver eneste måned. Da han som studerende fik udbetalt 15.000 kroner om måneden, brugte han 7.500 kroner på at leve. Resten blev sparet op og investeret. Og resultatet? Morten ejer i dag 50 lejligheder i Odense, som han lejer ud.

Ombygget kirke

Den nyeste erhvervelse er ejendommen "Den Gamle Kirke" på Rewentlovsvej, som han har totalrenoveret og indrettet til seks eksklusive lejligheder. En enkelt mangler stadig at blive lejet ud, og venter på sin kommende beboer. En person, der vil nyde udsigten over Allégade gennem et cirkelrundt vindue over køkkenvasken.

- Selvfølgelig må det gerne være en god investering, men sådan et projekt her må også godt være spændende, siger han, mens han viser TV 2 Fyn rundt i den tomme lejlighed, der stadig dufter af frisk træ og maling.

- Det havde faktisk været nemmere at få bygget nogle nye rækkehuse end at ombygge sådan en bygning her, fortæller Morten. Han har blandt andet bygget en hel ekstra etage inden i kirkerummet, så der kunne blive plads til to lejligheder oven på hinanden. Renoveringen løb op i mere en seks millioner kroner. Penge, som skal ind igen på den lange bane gennem husleje.

- Jeg kommer ikke til at bruge de penge, jeg tjener. Jeg kommer ikke til at køre i Ferrari. Det handler om at opbygge noget, som også er her, når jeg er væk, fortæller han.

Kunsten at investere

Op til påske sætter vi på TV 2 Fyn fokus på danskernes og fynboernes privatøkonomi. I den forbindelse optræder Morten Bang som mentor i TV 2 Fyns Facebookgruppe Den Fynske Redaktion.

Her kommer han i denne og næste uge med tips og gode råd til, hvordan man kommer i gang med at investere. Og man behøver ikke have en formue for at blive investor. 1000 kroner om måneden kan måske ikke skaffe dig 50 lejligheder, men på sigt kan beløbene gøre en stor forskel.

- Det er lidt ligesom at tabe sig. Det er bedre at starte i det små i stedet for at blive ved med at udskyde det. Relativt små beløb investeret på den lange bane kan godt give nogle pæne beløb og noget frihed.

Morten Bang håber, at han med sin indsats i Den Fynske Redaktion kan få folk til at tage "det første skridt" og indse, at det ikke behøver være så svært at lære at investere.

