Startopstillingen er landet: 17-årig får førsteholdsdebut for OB

Den blot 17-årige angriber William Martin kan ved lørdagens kamp se frem til debut for OBs førstehold.

Men klubben er ikke uvant territorie for den unge spiller, der indtil for nyligt har spillet for U17-holdet i OB. Et hold for hvilket han scorede imponerende 38 mål på 20 kampe.

Foruden det unge talent er klubbens nye spiller, Jakob Bonde, også en del af lørdagens startopstilling. OB offentliggjorde hans skifte fra Viborg FF til Odense blot fem dage inden sæsonen skydes i gang med kampen mod Esbjerg.

Kampen starter lørdag klokken 16.00, og i startopstillingen er udover de to førnævnte også Viljar Myhra, Nicholas Mickelson, Bjørn Paulsen, Alasana Manneh, Don Deedson, Luca Kjerrumgaard, Max Ejdum, Leeroy Owusu og Tobias Slotsager.