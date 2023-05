Statsminister på fynsk skole: - Vi skal have en snak børns skærmtid

Mette Frederiksen er i dag på besøg på Risingskolen i Odense for at snakke med elever og lærere om sociale medier og mistrivsel blandt unge.

Ved slutningen af besøget forklarede hun de fremmødte, hvor hun mener, arbejdet skal ligge.

- Noget af det handler selvfølgelig om, hvordan vi regulerer techgiganterne. De skal påtage sig et større ansvar for det, de viser. Det billedemateriale vores børn og unge bliver konfronteret med, siger hun og tilføjer:

- Men vi bliver også nødt til som forældre og i skolerne at have en snak om, hvor mange timer om dagen tror vi, det er godt for vores børn og unge at være på skærmen.

Mette Frederiksen havde også fokus på emnet ved tirsdagens spørgetime i Folketinget.