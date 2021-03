Statsministeren om smitte i Vollsmose: - Integrationsministeren er ikke deres barnepige

Onsdag var statsminister Mette Frederiksen (S) indkaldt til hasteforespørgsel om smitteudbruddet i Vollsmose.

For selvom incidenstallet er faldet markant, siden folketingspolitikerne for uger tilbage diskuterede blandt andet tvangstest, er niveauet af smitte fortsat væsentlig højere i Vollsmose-bydelen end i resten af Odense.

Læs også Flere smittede: Nyt hop i incidenstallet for Vollsmose

Nu ønskede spørgerne at vide, om myndighederne hang i bremsen, da smitten i første omgang skød markant i vejret.

Ganske vist skal myndighederne være endnu hurtigere til at sætte ind lokalt, end hvad der hidtil har været tilfældet, men det kan ikke stå alene, lød det fra Mette Frederiksen. For ansvaret for at holde smitten nede er det enkelte individs, ikke kun myndighedernes:

- Jeg køber ikke præmissen om, at vi skal behandle borgere anderledes, fordi man bor i et bestemt område. I dag er der så mange muligheder for at lade sig teste, at jeg faktisk finder det provokerende, når nogle stiller sig op og siger, at så må vi komme til dem med testene, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- Som hr. Mattias Tesfaye før har udtrykt det, så er han integrationsminister, ikke barnepige. Det er en tilgang - også på det her område - som jeg synes er rigtig.

Der er ingen undskyldning

Statsministeren var indkaldt af Pernille Vermund (NB), løsgænger Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard (DF).

Sidstnævnte indledte med at understrege, at det ikke nytter noget, at man ikke tør italesætte det åbenlyse faktum, at der er tale om en kulturelt problem.

Alle, der lever i Danmark, ved godt, hvad vi har med at gøre Statsminister Mette Frederiksen (S)

Så langt var statsministeren enig.

Men hver gang debatten blev ledt ind på, om myndighederne burde have sat hurtigere ind med for eksempel to go-test eller flersproget informationskampagner, vendte hun tilbage til, at ansvaret påhviler den enkelte:

- Alle, der lever i Danmark, ved godt, hvad vi har med at gøre. Det kan ikke være en undskyldning, at man ikke har fået information om den her virus, og at man ikke ved, hvad man skal stille op, hvis man bliver smittet.

Fortsat tilhænger af testkrav

Da smitten i Vollsmose for uger tilbage ligeledes blev bragt ind i Folketingssalen, plantede Mette Frederiksen den første tanke om, at stigende smitte potentielt kunne føre til, at beboerne måtte lade sig tvangsteste.

Eller som hun onsdag korrigerede: At der kunne stilles krav om test og udskrives bøder, hvis ikke man efterlevede det.

Men da sundhedsminister Magnus Heunicke (S) senere bragte forslaget ind til Epidemiudvalget, blev det nedstemt. Kun regeringen og Dansk Folkeparti stemte for.

Læs også Flertal afviser tvangstest i Vollsmose

Jeg synes personligt, at det er en meget lille pris at betale, at man lader sig teste Statsminister Mette Frederiksen (S)

Holdningen hos statsministeren er dog uændet, fastslår hun. Også selvom der ikke findes eksempler på personer, der direkte har modsat sig en test.

- Når vi står og skal håndtere en global pandemi og skal have så åbent et samfund som overhovedet muligt, synes jeg ikke, at der er nogen form for urimelig hed, at vi stiller nogle krav til hinanden. Jeg synes personligt, at det er en meget lille pris at betale, at man lader sig teste, siger hun.

Brud på regler skal sanktioneres

Et krav, som fortsat gælder i hele landet, er kravet om at bære mundbind, når man rejser med offentlig transport. Ifølge Pia Kjærsgaard har hun fået flere henvendelser fra folk, der beretter om personer i Vollsmose med ikke-vestlig baggrund, der "vælter ind" i busser uden at bære mundbind.

- Det er fortvivlende, og mange gange bliver det gjort på en enormt hånlig måde, selvom man pænt bliver spurgt, om ikke man vil være sød at tage sin maske på. Så siger man, at man er undtaget og griner højlydt, siger DF'eren.

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Ifølge statsministeren er den slags opførsel "ganske enkelt uacceptabel":

- Hvis vi taler konkret om, at man ikke vil efterleve de regler, der er i for eksempel den kollektive trafik, så skal der selvfølgelig sanktioneres, siger hun.

Læs også 20 personer sigtet for ikke at bære mundbind i Vollsmose

Incidensniveauet i Vollsmose er onsdag faldet til 612, efter der det seneste døgn blot er fem nye positive tests i Odense-bydelen.

I hele Odense Kommune er incidensen onsdag på 128,4.