Steffen fik taget sine "kattebørn": - Jeg er meget vred

Kattens Værn oplyser til TV 2 Fyn, at der var mellem 30 og 40 katte på adressen.

- I den konkrete sag har Odense Kommune en borger, der kun må have én kat, men nu har 30-40 katte. Det er ikke første gang, vi er der, men beboeren er ikke så glad for, at vi kommer, fortæller direktør i Kattens Værn Therese Servé Wilbert, og uddyber:

- Vi synes jo heller ikke, det er sjovt at fjerne kattene. Vi ved godt, at han er glad for de her dyr, og det forstår vi godt.

Som en familie

Steffen Wegner forklarede under TV 2 Fyns besøg tirsdag formiddag, at han ser kattene som sine børn og sin familie, og at han er rigtig glad for dem.

Når man har mange katte sammen på samme tid, kan de så alle sammen nå at få mad?

- Ja. Det har aldrig været et problem, fastslår Steffen Wegner.

Hvad så med sygdomme?

- Det har de aldrig haft, fortæller han yderligere.