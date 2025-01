Stemmesluger stopper i politik - glæder sig til at slippe for trusler og chikane

Vil have mere tid med familien

Den primære årsag til, at hun ikke genopstiller, er, at hun ønsker mere tid til familien. Det forklarer hun selv i et facebookopslag onsdag - og gentager over for TV 2 Fyn:

- Jeg har gennem længere tid tænkt over, at jeg gerne vil have mere tid med min familie og børn, og jeg tror, at når man begynder at tænke over, hvor meget tid byrådet tager, så er det et tegn på, at gejsten og lysten, der skal drive en, ikke er til stede mere.

Tanken om at bruge mere tid med familien, der tæller hendes mand og deres to børn, begyndte at rumstere efter en tur til Grønland for halvandet år siden.

Tre måneder sammen og med en arbejdstid på “kun” 37 timer om ugen var “enormt rart”.

- Vi har fået det til at fungere som familie, men jeg tror, der er kommet nogle tanker om, hvorvidt jeg skal arbejde 80 timer om ugen, mens mine børn er små.

Cæcilie Crawley blev første gang valgt ind i byrådet i Odense i 2013, før hun fik børn. Dengang stemte 864 på hende. I 2021 fik hun femteflest stemmer i kommunen med 1.691 stemmer.

Studiemiljøet er blevet bedre

Nu er det slut, men ikke nødvendigvis for altid:

- Politik har været så stor en del af mit liv, og det har ikke været en nem beslutning (at stoppe, red.). At sige det er definitivt slut med politik, kan jeg ikke, men der er ikke tid til det nu.

Fik du opnået det, du ville?

- Jeg synes, jeg nåede rigtig mange af de ting, jeg ville. Jeg stillede op for at gøre Odense til en bedre studieby. Det var før studenterhuset og Tinderbox. De er der nu, og jeg synes, der er sket meget for Odense som studieby.

Cæcilie Crawley nævner også de forskellige klimatiltag, der er taget i Odense som en stor sejr.

Der er dog stadig ting, som hun ville ønske, der var blevet gjort mere ud af.

- Jeg tror ikke, man bliver helt færdig med at opnå noget i politik, og der er stadig mange udsatte børn og familier, hvor vi kan hjælpe dem endnu bedre, slutter Cæcilie Crawley.