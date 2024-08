Stendøde forhandlinger: OB klar til at miste guldfuglen gratis

OB’s anmodninger om at diskutere kontraktforlængelse med Tobias Slotsager er således blevet afvist af spilleren og hans bagland. Det fortæller OB’s sportsdirektør Troels Bech til TV2 Fyn.

- Vi er sent ude, og det har der sikkert været gode grunde til. Jeg kan bare konstatere, at i den tid, jeg har været med, der har det ikke været en mulighed at få lov at give et tilbud om forlængelse. Det har der ikke været interesse for, siger Troels Bech til TV 2 Fyn.

- Lige nu er det et transfervindue, og der sker altid mange ting i konstellationer mellem klubber og spiller. Og nogle gange mellem spiller og agent. Og det må vi have respekt for nu her. Vi kan jo ikke selv tvinge nogen til noget. Og derfor har vi ikke haft en reel forhandling om kontraktforlængelse, tilføjer han.

- Der skal flere til en tango

Troels Bech blev ansat som sportsdirektør i OB 26. maj i år, og i den tid har han altså ikke haft mulighed for at tilbyde Tobias Slotsager en kontraktforlængelse.

- Slotsager er et kerneeksempel på, hvad vi gerne vil stå for i OB – vi vil gerne udvikle dygtige spillere. Her er det ovenikøbet en, der fik debut som 16-årig og snart har spillet 50 førsteholdskampe, selvom han er 18 år og dermed reelt U19-spiller. Vi vil gerne være en del af hans historie, og det vil vi også gerne fremover. Men der skal flere til en tango end bare os. Og derfor må vi jo acceptere situationen som den er, siger Troels Bech.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger har der tidligere på året været dialog mellem OB og Tobias Slotsager-lejren om en forlængelse, da Björn Wesstrøm var fodbolddirektør i OB.