Steven står i kø i dagevis for at se sit idol

53.000 mennesker kommer til at skråle med på Bruce Springsteens numre den 9. juli.

Det foregår på Dyrskuepladsen i Odense.

Koncertgæsterne kommer fra Danmark og flere andre lande, og derfor er der nogle, der allerede ligger i kø for at sikre sig, at de nærmest kan dufte Bruce Springsteen på scenen.

En af dem er Steven Hansen, som gerne står i kø otte dage inden den store oplevelse. Ham kan du høre fra i videoen.

Koncerten er udsolgt, og de 53.000 mennesker betyder, at det er er den største enkeltstående koncert på Fyn nogensinde.