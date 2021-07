Stigende smitte blandt unge: Odense Kommune indfører testambassadører

Det har fået Odense Kommune sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed til at forberede en særlig indsats overfor målgruppen, skriver de i en pressemedelelse.



Derfor skal der nu gå testambassadører i genkendelige blå veste rundt i Odense centrum og parker.

- For at gøre opmærksom på, at der er en udfordring lige nu, er vi sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed blevet enige om at gå i dialog med de unge, der hvor de er, siger Charlotte Scheppan.

Blå veste skal skabe dialog

Lignende tiltag er allerede set i både Aalborg, Aarhus og København. Her går de blå veste rundt og taler med de unge om, om de husker retningslinjer, at blive testet og at få booket en tid til vaccine.

Odense Kommune har allerede talt med de store aktører i det odenseanske natteliv, så en yderligere smitte kan undgåes, særligt nu hvor barerne må holde længere åbent.