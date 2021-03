Stigende smitte i flere bydele: - Det er bekymrende

Det er bekymrende, når vi ser smitteudviklingen i de forskellige bydele Peter Rahbæk Juel (S), borgmester, Odense

De seneste uger har de fleste blikke været rettet mod Odense-bydelen Vollsmose, hvor smitten med coronavirus har været stigende.

Men nu kan man så også rette blikket mod andre bydele, som for eksempel Seden, Bolbro og Dalum. For her er smitten med coronavirus også steget gevaldigt.

Det fortalte Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) på et pressemøde fredag.

- Områder som Bolbro og Dalum er begge tæt bebyggede, og derfor er risikoen for smittespredning også større, fordi mange mennesker bor tæt sammen. Men Seden er ikke et lige så tæt bebygget område, og det fortæller os bare, at smitten altså spredes alle steder i Odense, og ikke kun i tæt bebyggede områder, sagde Peter Rahbæk Juel.

Vi fokusere arbejdet på sogne

Incidenstallet, som er den målestok, man bruger for at udregne antallet af smittede med coronavirus pr. 100.000 indbyggere, ligger fredag i Odense på 122.

Til sammenligning er incidenstallet i Vollsmose 525, i Blommenslyst er incidenstallet 365, og i Odense V er incidenstallet 190.

Sogne i Odense Smitten med coronavirus i Odense Kommune vil blive opgjort på sogne-niveau. Hvis smitten stiger for voldsomt i et specifikt sogn, vil kommunen i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed sætte ind med ekstra forebyggende initiativer i det sogn. Få overblikket over sognene i Odense Kommune her: Agedrup Sogn

Allerup Sogn

Allesø Sogn

Ansgars Sogn

Bellinge sogn

Bolbro Sogn

Brændekilde Sogn

Dalum Sogn

Davinde Sogn

Dyrup Sogn

Fangel Sogn

Fraugde Sogn

Fredens Sogn

Hans Tausens Sogn

Hjallese Sogn

Højby Sogn

Korsløkke sogn

Korup Sogn

Lumby Sogn

Munkebjerg Sogn

Næsby Sogn

Næsbyhoved- Broby Sogn

Paarup Sogn

Ravnebjerg Sogn

Sanderum Sogn

Sankt Hans Sogn

Sankt Knuds Sogn

Seden Sogn

Stenløse Sogn

Stige Sogn

Thomas Kingos Sogn

Tornbjerg Sogn

Uberud Sogn

Vollsmose Sogn

Vor Frue Sogn

Åsum Sogn Se mere

For at bremse den stigende smitte har Odense Kommune derfor i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet, at hvis incidenstallet kommer over 200 i et sogn, og der er mere end ti smittede personer i det pågældende sogn, så vil kommunen sætte ind med ekstra forebyggende initiativer.

- Det er bekymrende, når vi ser smitteudviklingen i de forskellige bydele, og derfor er det vigtigt, at vi handler hurtigt, så smitten ikke når at udvikle sig. Test, isolation og afstand er vejen frem, og værktøjerne skal også i spil ved mindre lokale udbrud i byen. Det er afgørende vigtigt, at vi er fælles om at løfte indsatsen, siger Peter Rahbæk Juel.

Vollsmose-tiltag bredes ud

I forbindelse med den stigende smitte med coronavirus i Vollsmose, nedsatte Odense Kommune en såkaldt taskforce, hvis formål i store træk var at hjælpe beboerne med at bringe smitten i området ned.

Fremadrettet er det planen, at selvsamme taskforce skal kunne komme de øvrige bydele i Odense til gavn, hvis smitten i et andet område pludselig skulle stige.

- Det betyder, at så snart der er antydning af en smittestigning et sted i Odense, så sætter vi hurtigt og forebyggende ind. Vores Taskforce er klar til at rådgive og gå i dialog med boligorganisationer, private udlejere og beboerforeninger i et område, så vi ved fælles hjælp får bremset et udbrud, inden det når at sprede sig , sagde Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren fortæller desuden til TV 2 Fyn efter pressemødet, at han netop kommer fra et møde med byens boligforeninger, der nu vil opsætte sprit i alle opgange samt øge rengøringen.