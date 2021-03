Stigning fortsætter: Smitten i Vollsmose vokser

Igen i dag viser tallene et negativt billede af problemet med corona i Vollsmose.

Onsdag beretter de officielle tal for området, at incidenstallet nu ligger på 689,1.

Tirsdag lå incidenstallet på 601,6, hvilket stadig er langt over myndighedernes bekymringsgrænse på 20.

Læs også Dagens coronatal fra Vollsmose: Smitten er i vækst

Fra mandag til tirsdag blev der fundet 14 nye smittetilfælde i bydelen, og fra tirsdag til onsdag blev der fundet 14.

Smittekurven har dog ikke kun været opadgående.

Omkring slutningen af januar var tallene for Vollsmose et helt andet sted med et incidenstal på lige over 65.

63 nye tilfælde

Siden er kurven dog gået i bølger op og op, og ligger altså nu på langt over 600.

Over en periode på syv dage er der fundet 63 ny tilfælde af personer, der er smittede med corona.

Læs også Smitte falder i Vollsmose trods modstand mod læger og isolation

Derfor bliver det også diskuteret af både beboere, men også politikere, hvordan man finder den bedste løsning på problemet.

Nogle mener, at årsagen til problemet med smitten skal findes i kulturelle grunde, mens andre peger på, at problemet hænger sammen med, at folk bor tæt og arbejder i udsatte jobs i den odenseanske bydel.