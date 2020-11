Stimer af torsk i havn overraskede David

Den kiropraktik-studerende David Bak Damgaard spærrede øjnene op, da han tirsdag stod med en torsk i hånden.

Det er i sig selv ikke så mærkværdigt, når man er dreven med fiskestang og -net. Men David havde hevet torsken op af Odense Havn - helt inde ved inderste havnebassin.

Og det er ikke altid, at torsken når helt derind.

David havde først undret sig over store stimer på omkring et par hundrede fisk, som opholder sig i det lave vand omkring havnebadet.

- Jeg kiggede ned og så de mange fisk. Og det undrede mig, fortæller David, som bor på Odense Havn og derfor har sin daglige gang i området.

- For det første ser man ikke fisk helt herinde, og for det andet er det er mystisk, for de havde en vis størrelse. De var større end sild.

- Og det lignede heller ikke makreller. Jeg tænkte så, om det kunne være fisk fra et dambrug - det virkede mærkeligt, fortæller han videre.

David Bak Damgaard, som her ses med en gedde fanget på et andet tidspunkt, undrede sig over stimerne af fisk ved Havnebadet. Foto: Privat

Grebet af nysgerrighed hentede David fiskestangen, og med en regnorms hjælp fik han hevet en fisk op af vandet.

Det viste sig at være torsk, som en mand på stedet vurderede til at være et til to år gamle.

David tog billeder af fisken og filmede stimerne. Han viste billedet af torsken til en ældre herre.

- Han troede det var stimer af sild, så han blev meget overrasket, fortæller David.

Saltvand "skubbet" ind i havnen

Ifølge Allan Birk Hansen, formand for Odense Sportsfisker Klub, sker det, at torsken når helt ind i havnen. Men det kræver, at saltvandet bliver skubbet helt derind, og det er derfor en "lomme" med saltvand, som torskestimerne står i.

- Det er noget der kan opstå om efteråret. Og det er jo fedt. Så er der noget at fiske, siger Allan Birk Hansen.

Men man kan ikke bare hale fisk op i spande på kajen. For det første er Fiskeristyrelsens krav for at fiske torsk, at fisken er mindst 30-35 centimeter alt efter det vand der fiskes i.

I Odense Havn skal den være være mindst 30 centimeter, men ifølge Allan Birk Hansen er det for lille en fisk:

- En lystfisker vil sige, at den er lige lille nok. En torsk skal være 38-40 centimeter før jeg vil overveje at tage den, siger han.

Ifølge sportsfiskerformanden må alle fiskearter fiskes nu - undtagen havørred, hvis den er trukket i den spraglede gydedragt.

