Stine Jørgensen var ved at rive hovedet af sig selv - brændte på tomt mål igen og igen

Odense-anfører Stine Jørgensen fik en forfærdelig start på hjemmekampen mod Nykøbing Falster mandag aften.

Da haluret i Odense Idrætshal stod på 04:25, havde den rutinerede landsholdsanfører allerede misbrugt tre skud mod et tomt Nykøbing Falster-mål. Et mål, der var uden målmand, fordi udeholdet åbnede kampen med at spille syv-mod-seks.

Var du ved at rive hovedet af dig selv?

- Ja, det var jeg, siger Stine Jørgensen til TV 2 SPORT og griner.

Læs også Femte sejr i træk: Odense sender Nykøbing længere væk fra slutspil

Heldigvis for Jørgensen og resten af Odense-mandskabet endte de i sidste ende ikke med at mangle de tre mål. Hjemmeholdet vandt nemlig med komfortable 29-23. Derfor var der overskud til smil over de uheldige episoder.

- Sådan er det med syv-mod-seks. Vi skal jo også udfordre dem på, at de skifter ud. Men man kan jo godt sætte en aflevering på inden.

- Der er et helt andet pres, end når man bare træner i en tom hal. Og der er også forsvarsspillere, der distraherer. Og så er det en beslutning, man skal træffe meget, meget hurtigt, forklarer Stine Jørgensen.

Stine Jørgensen fik indstillet sigtekornet i løbet af kampen og endte med at score tre gange på otte forsøg.

Læs også Hjemmesejr sender Odense op på andenpladsen

God Odense-periode

Sejren over Nykøbing Falster var Odenses syvende i streg. Fem i ligaen og to i Europa.

Den ambitiøse klub, der fyrede cheftræner Jan Pytlick kort før årsskiftet, er inde i en god periode, og det er sjovere at være Odense-spiller nu end længe ifølge anføreren.

- Det var en dejlig oplevelse at få endnu en sejr inde i en fyldt hal med rigtig god stemning.

- Altså jeg synes, vi har haft et hårdt kampprogram, og vi har rejst meget, og vi har spillet mange kampe, men når vi vinder, og når vi har det sjovt, som vi har lige nu og spiller godt, så er det en fornøjelse, siger Stine Jørgensen.

Den 29-årige Odense-spillers kontrakt med den fynske klub udløber til sommer, og hun har endnu ikke annonceret, hvad hun skal efter sommer.

- Jeg tror snart, der bliver offentliggjort noget, siger hun og smiler.

Læs også Odense Håndbold: Farvel til tre landsholdsspillere - henter VM topscorer