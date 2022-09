Stjal pistoler og 572 skarpe patroner: Mand får flere års fængsel for at røve sin far

Fem års ubetinget fængsel for at røve sin egen far for våben og skarpe patroner.

Det er straffen til en 31-årige mand fra Odense for at have stjålet fire pistoler og 572 skarpe patroner på farens bopæl tilbage i november sidste år. Herefter skulle han også have affyret tre skud med disse pistoler på et offentligt område.

- Han havde haft nogle telefonsamtaler, hvor der fremkom forskellige former for trusler, og det var en direkte anledning til at røve våbene, fortæller specialanklager ved Fyns Politi Klaus Lauritsen.

Mandens strafudmåling er blandt andet blevet baseret på, at røveriet er fundet sted hos en person, som den dømte i forvejen kendte. Derudover er straffet også vurderet ud fra, at den dømte har besiddet "skarpladte skydevåben", der affyrede skud, på et offentligt område.

- Jeg fandt en straf på fem år for passende. Jeg mener, at det er en straf som rammer ned i plet, for der er taget hensyn til en række skærpende omstændigheder, som dommen her afspejler, siger specialanklageren.