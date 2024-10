Stjerneadvokat fortsætter med at støtte Vollsmose-hold

Forsvarsadvokaten Mette Grith Stage, der blandt andet har været forsvarsadvokat for Black Army-lederen Mohammed Daabas, er hovedsponsor i fodboldklubben FIUK.

Klubben har blandt andet fået forbud mod at spille med i oprykningsspillet i serie 2, efter en kamp med uroligheder den 31. august.

Mette Grith Stage vil fortsat at være hovedsponsor for klubben.

- Jeg har besluttet, at det ikke får nogen betydning for mit sponsorat i FIUK, at Appeludvalget har skærpet kendelsen, skriver hun i en mail til TV 2 Fyn.

Hun begrunder valget med, at bestyrelsen har givet hende en udførlig redegørelse for forløbet, og at klubben taget initiativer som skal imødegå fremtidige episoder af lignende karakter.