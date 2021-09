Stjerners offday koster Odense første sæsonnederlag

De danske mestre fra Odense Håndbold havde vundet samtlige kampe i sæsonen inden lørdagens kamp mod franske Metz i Champions League. Her stoppede stimen dog.



Fynboerne fik aldrig angrebsspillet til at fungere og lavede for mange fejl. Det tillod Metz at snuppe sejren på 27-21, så Odense forbliver på to point i gruppen - nu efter to kampe.

Louise Burgaard var med hos franskmændene og stod for et enkelt mål, mens Odenses danske landsholdsstjerner slet ikke ramte dagen.

Det danske mesterhold lavede mange fejl gennem hele kampen, og især landsholdsspilleren Mie Højlund var sjældent langt fra vanligt niveau.