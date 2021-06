Stod bag fynsk milliardsucces: Nu vil de hjælpe andre samme vej

Robot Valley Capital i Odense er Danmarks første fond for investering i robotter.

- Det her er en ny mulighed for at investere i robotindustrien uden selv at være robotekspert, siger Søren Schmidt, der er direktør i Robot Valley Capital i en pressemeddelse.

Robothovedstaden

Det er ikke tilfældigt, at fonden er placeret i Odense. Det er nemlig byen med den højeste koncentration af robotvirksomheder i Danmark.