Støj fra letbanen udgør en regulær sundhedsrisiko, mener ekspert

Forskellige sygdomme

Ifølge Jesper Hvaas Schmidt er der flere befolkningsundersøgelser, der viser sammenhæng mellem støj og sygdomme.

- Der er påvist sammenhæng mellem støjpåvirkning og hjertekarsygdomme, sukkersyge, slagtilfælde og alzheimers, siger han og tilføjer:

- Støj skal betegnes som en helbredsrisiko på lige fod med andre påvirkninger som for eksempel luftforurening, forklarer han.

Få muligheder

De støjplagede naboer skal ifølge Odense Letbane ikke forvente, at man med et fingerknips kan fjerne de høje, hvinende lyde fra letbaneskinnerne og rumlen fra togene.

- Vi ved fra metroen (Københavns Metro, red), at det tog dem to år, før de sagde, at "nu kan vi ikke gøre lydbilledet bedre". Jeg håber, vi kan gøre det hurtigere, men det bliver ikke løst på et år, fortæller bestyrelsesformand for Odense Letbane, Jesper Rasmussen.