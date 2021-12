Støjende musik afslørede 26-årige fynbo: 2,4 kilo amfetamin udløser fængelsstraf

Regnskaber og samtaler afslørede videresalg

Fynboen blev dømt for besiddelse af 2,4 kilo amfetamin delvist med henblik på videresalg.

Klaus Lauridsen forklarer, at 1,4 kilo blev fundet i boligen, som Fyns Politi blev kaldt ud til den augustdag, mens den 26-årige selv erkendte at have været i besidelse af det sidste kilo.

Fyns Politi fandt i forbindelse med sagen regnskaber og kommunikation med købere, der dokumenterede videresalg. Deraf kommer den sidste del af dommen.



Den unge tiltalte erkendte alle forhold.