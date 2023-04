Støjplagede naboer må vente flere år på afklaring om erstatning

Odense Letbane overholder ikke de anbefalede støjgrænser.

Det har letbanens egne målinger vist, og det har mange naboer langs linjen længe vidst og klaget over.



- Vi har et barbord i vores stue, og når der kommer et letbanetog, så står glassene og klirer. Og når vi går i seng, kan vi mærke vibrationerne fra togene op gennem sengen, siger Michael Schødts, der bor lige klos op ad letbanesporet i Carl Nielsens Kvarter i det centrale Odense.

Michael Schødts har forgæves forsøgt at sælge sin lejlighed. Nu sætter han sin lid til Ekspropriationskommissionen.

Forventer du, at din lejlighed kan blive eksproprieret eller at du kan få erstatning?

-Ja, det vil jeg da absolut forvente, fordi den er ubeboelig som almindelig bolig, siger han.

Sagsbehandling ikke i gang

Men desværre for Michael Schødts og andre naboer, der bor klos op ad letbanestrækningen, kan der gå yderligere et par år, før der bliver taget stilling til, om de kan få erstatning for det der hedder nærhedsgener, eller om deres ejendomme kan blive eksproprieret af staten.

- Vi er virkelig skubbet ud i en ørkenvandring uden klagemuligheder, siger Michael Schødts.

Men Ekspropriationskommissionen er slet ikke kommet i gang med sagsbehandlingen endnu, da Odense Letbane ikke har færdigmeldt anlægsprojektet med en såkaldt ”ibrugtagningsdato”.

Ifølge Odense Letbane har det hidtil ikke været muligt at færdigmelde anlægget, fordi entreprenøren og togleverandøren fortsat arbejder på at fjerne eller minimere støjgenerne.

- Når man ikke har ikke færdigmeldt, så må den være i en testfase, og der gør man det ved andre store byggeprojekter, at man udbetaler erstatning til de borgere, så man kan søge ny bolig, mener Michael Schødts.

Uoverskuelig ventetid

Efter dialog med Ekspropriationskommissionen meldte Odense Letbane i sidste uge ud, at letbanen vil blive færdigmeldt midt i april.

Herefter går der dog yderligere et år før Ekspropriationskommissionen begynder på selve sagsbehandlingen. Og sagsbehandlingstiden kan også tage år, da den består af besigtigelse, vurderinger og endelig en domstolsafgørelse over erstatningens størrelse.

Dermed kan der snildt være gået 3-4 år fra den dato letbanen blev sat i drift til naboerne ved, om de er berettiget til erstatning på grund af de omfattende støjgener letbanen giver i deres boliger.

- Jamen det er jo uoverskueligt. Men jeg glæder mig dog over, at Ekspropriationskommissionen har taget fat, fordi de har fundet ud af hvor galt det er, og har skåret et år af ventetiden i forhold til det letbanen havde stillet os i udsigt, siger letbanenaboen.

Odense Letbane har ikke ønsket at kommentere den langstrakte proces. Og ifølge naboerne har letbanens ejer – Odense Kommune – heller ikke været til meget hjælp.

- Da diverse politikere var på besøg sidste år, var de meget, meget aggressive med at fortælle at det her var for galt, og nu skulle man gøre noget. Men der er intet sket, siger Michael Schødts.

Det har ikke været muligt at interviewe Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Men han har fremsendt en kommentar til naboernes situation:

- Jeg har først og fremmest stor forståelse for de naboer, der er plaget af støjgener fordi leverandørerne af skinner og tog endnu ikke er lykkedes med at levere det aftalte produkt, skriver borgmesteren.

- Jeg finder det helt utilfredsstillende at nogle naboer er bragt dertil, hvor det er nødvendigt overhovedet at skulle overveje mulighederne omkring ekspropriation. I det tilfælde vil vi som ejer alene være optaget af det hurtigst mulige forløb til gavn for naboerne. Ingen har gavn af eller ønske om at dette forløb trækker mere ud end nødvendigt.

Mandag kom det frem, at en gruppe naboer søger erstatning for over 14 millioner kroner hos Odense Letbane. Kravet kommer på baggrund af massive støjproblemer.