Støjproblemer i europæiske byer: Odense Letbanes tog er tidligere kendt som tysk "Tordentrommel"

Ligesom en Volkswagen

Odense Letbanes projektchef mener ikke, at man kan sammenligne Variobahn-modellen i München og Graz for 13 år siden med letbanetogene, der om kort tid skal køre dagligt i Odense.

For Variobahn bliver ved med at udvikle sig, siden den første af sin slags kom på skinnerne i 1996. Der er både strukturelle forskelle, mens de europæiske standarder hele tiden ændrer sig, lyder det.

- Letbanen skal hellere sammenlignes med en Volkswagen Golf. Der var den allerførste model tilbage i 1970'erne, og nu kan du få en model 8. Det er den samme udvikling, der er gennemgået med Variobahn, og den bliver ved med at udvikle sig, siger han.

Projektchef Thomas Gram fortæller, at man inden etableringen af letbanen besøgte flere større byer blandt andet Bergen i Norge for at lade sig inspirere af deres letbanedrift, inden byggeriet af den odenseanske letbane gik i gang.



Han mener, at letbanetogene på Fyn langt bedre kan sammenlignes med letbanetoget i netop Aarhus og Bergen i Norge, hvor man også kører med nyere sporvogne af typen Variobahn. Her har man været i løbende kontakt med begge byer om flere forhold, fortæller Thomas Gram.

Ifølge Odense Letbane har man været i gang med at foretage kontrolmålinger på støjniveauer rundt på flere adresser i byen.

- Vi er i gang med at skrue på flere ting, men vi er nødt til at se effekten af det først, inden vi kan gå videre, siger projektchef Thomas Gram.

- Jeg kan mærke, at der er sket en betydelig forbedring. Jeg underkender ikke, at folk er irriteret over lyden fra letbanen, men jeg er sikker på, at vi nok skal nå til et tåleligt niveau, for vi er på rette vej.