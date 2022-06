Støtte til Søstre-forening overlever stormvejr

Artiklen opdateres ...



Odense Byråd diskuterer onsdag aften, om foreningen Søstre mod vold og kontrol fortsat skal have kommunal støtte.

Det er et ønske fra især Konservative og Venstre, at støtten blev stoppet. Men V og K blev afvist i byrådet.

Det var nemlig lykkedes borgmester Peter Rahbek Juel (S), at finde støtte til en resolutionstekst, fortæller TV 2 Fyns udsendte fra rådhuset i Odense.

- Det, der bliver interessant er, om der kommer flere afsløringer i den kommende tid i pressen.



- Hvis det bliver tilfældet kan jeg sagtens forestille mig, at Venstre og Konservative, som har flertal i Beskæftigelses- og Socialudvalget udvalget, vil tage sagen op igen.

- Men det vil vi nok blive klogere på i løbet af nogle uger, siger Jesper Buch, TV 2 Fyns politiske kommentator.

Foreningen er kommet i modvind - blandt andet efter beskyldninger om udelukkelse af medlemmer og for, at have fremført trusler mod en islamforsker fra Københavns Universitet.

Samtidig har flere byrådspolitikere rejst tvivl om den konkrete effekt af foreningens arbejde.

Så sent som tirsdag var Søstre mod vold og kontrol indkaldt til møde med Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg.

Efter mødet tirsdag er fronterne trukket skarpt op mellem især Konservative og Venstre på den ene side og Socialdemokratiet på den anden side.

Blandt andet sagde Joachim Hoffmann-Petersen, som er medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget for Konservative, efter mødet, at han savnede svar på, hvad foreningen har brugt pengene til.

Odense Kommune har støttet foreningen med en million kroner - med mulighed for at få 500.000 kroner ekstra her i 2022.

Byrådsmødet slutter omkring 19.30 og TV 2 Fyn forsøger, at indhente kommentarer til afgørelsen.