Støtter kampen mod vold og social kontrol med 500.000 kroner

Flere sager om social kontrol og undertrykkelse af kvinder gør nu, at Odense Kommune sætter 500.000 kroner af til foreningen "Søstre mod vold og social kontrol". Det glæder Kefa Abu Ras, som er en af initiativkvinderne bag foreningen.

- Jeg er rigtig glad for støtten. Det viser, at vi har nogle politikere her i Odense, som lytter og handler. De sætter handling bag ord. For kvinders undertrykkelse er alles ansvar, siger Kefa Abu Ras.

Foreningen, der arbejder for at hjælpe kvinder, der er ramt af vold og social kontrol, har også været meget aktiv i forbindelse med flere sager fra Fyn. Her har foreningen kunnet hjælpe de kvinder, der har oplevet at blive undertrykt.

- Vi uddanner en række frivillige, som kan hjælpe og guide kvinder, der har behovet. Og der er et kæmpestort behov, siger Kefa Abu Ras.

Flere sager om social kontrol

I de seneste måneder har der været beskrevet flere sager i medierne, hvor kvinder har fortalt, hvordan de har været underlagt social kontrol.

En af sagerne er fra Vollsmose, hvor en kvinde oplevede, at det var en imam, der fastsatte betingelserne for hendes skilsmisse. Også den fynske politiker og debattør Roya Moore har fortalt, hvordan hun, efter at hun var blevet skilt, stadig blev kontaktet af en imam, der ville have hende til at få styr på sin religiøse skilsmisse.

Med den nye aftale har Odense Kommune valgt at arbejde sammen med foreningen frem til september næste år. Med aftalen skal foreningen etablere netværk, fællesskaber og laver undervisning til gavn for kvinder, der er underlagt social kontrol.

Vi arbejder nede fra og politikerne arbjeder oppefra, så vi mødes på midten og hjælper hinanden med at modvirke social kontrol og undertrykkelse, forklarer Kefa Abu Ras.

Søstersolidaritet og fælles ansvar

Foreningen er drevet af frivillige, som skal opkvalificeres, så de kan støtte og hjælpe de kvinder, der har behovet. For en af initiativkvinderne bag foreningen er det vigtigt at sætte ind, så fremtidige generationer af kvinder får bedre mulighed for at udfolde sig.

- Jeg er priviligeret, fordi jeg er en fri kvinde. Men vi skal tænke på søstersolidatritet og støtte andre kvinder. Det er ikke indviduelt at være undertrykt, siger Kefa Abu Ras.

I første omgang gælder samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune og "Søstre mod vold og social kontrol" for et år. Men i aftalen er der mulighed for, at den bliver forlænget to år mere.

I det første år forventer foreningen at have 35 frivillige, der skal hjælpe. På længere sigt håber foreningen at få 25 nye frivillige i årene efter, så de kan hjælpe kvinder, der oplever at blive undertrykt.

- Det her er for alle kvinder, uanset deres etnicitet, seksuelle orientering eller region. Det er for alle, der har behovet uanset baggrund, forklarer Kefa Abu Ras.