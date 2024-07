- Det er første gang, at Burger King er til stede på en stor dansk festival, og nu har vi kigget tallene igennem, og vi kan se, at det er gået over al forventning. Det gælder ikke kun den store præstation fra vores mere end 50 kolleger, der holdt hovedet koldt under de tusindvis af bestillinger fra de sultne gæster, men mindst lige så vigtigt er den øgede trafik og interesse, som vi oplevede på digitale kanaler, siger Carsten Lambrecht, managing director i Danmark og Sverige.

De mange sultne festivalgæster strømmede til Burger King på Tinderbox, og det betød også, at Burger King blev nødt til at tømme restauranterne på Fyn for blandt andet ekstra nuggets.

På trods af dette måtte personalet melde udsolgt af nuggets både fredag og lørdag aften.