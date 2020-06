Stor fynsk gaming-messe aflyst

Opdatering Artiklen er opdateret med citater fra administrerende direktør i Odense Sport & Event, Enrico Augustinus.

Der bliver ikke nogen stor gaming-fest i Odense Congress Center i år.

ODINCON'21 skulle have slået dørene op den første weekend i oktober, men det bliver ikke til noget. Messen er i stedet udskudt til 2021 på grund af coronasituationen.

- Vi har ikke sat gang i billetsalget til i år endnu, så derfor er det det rigtige tidspunkt at træffe beslutningen nu, siger administrerende direktør i Odense Sport & Event, Enrico Augustinus til TV 2/Fyn.

Mere stjernedrys

Omkring 30.000 spilleglade gæster skulle have besøgt kongrescentret til både messe og e-sport i form af ESL Pro League CS:GO. Netop ESL har valgt at aflyse alle events resten af året, og uden den store turnering, giver det ikke mening at afholde ODINCON.

- Vi forventede på den pæne side af 30.000 gæster til messen som helhed i år. Det skyldes i høj grad at vi tilbyder både e-sport og et stort gamingevent under samme tag, og den oplevelse ønsker vi ikke at gå på kompromis med, forklarer Enrico Augustinus i en pressemeddelelse.

Men aflysningen er ikke kun skidt, lyder det fra direktøren.

- Vi får mulighed for at tilføre lidt mere stjernedrys, når vi nu får ekstra tid til at forberede os og udvikle arrangementet, siger Enrico Augustinus.

Endnu ingen ny dato

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår ODINCON kan afvikles i 2021, men ifølge Odense Sport & Event er de i dialog med ESL om en ny dato, som vil blive meldt ud så snart, den er på plads.

- Vi undersøger flere muligheder, men det vil nok blive enten i marts-april eller september-oktober-november, siger Enrico Augustinus til TV 2/Fyn.

Arrangementet er blevet afholdt i Odense siden 2017, og til det seneste arrangement i 2019 var der mere end 25.000 deltagere.

