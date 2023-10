Stor glæde på tribunen: Det er dejligt at se på

Det var en flok glade fodboldfans, der på tribunen fejrede en hårdt tilkæmpet OB-sejr.

- De slås så hårdt for det, og det er nice at se, siger en glad Lauge Lassen.

Og han var ikke den eneste på tribunen, der var glad for, at det endelig vendte for OB, der har tabt de seneste fire kampe i Superligaen.

- Det er dejligt med en sejr, det betyder meget for os alle sammen, siger Kristian Løhr.

Gustav Jacobsen var før kampen ikke sikker på en fynsk sejr, så det gjorde dagen noget bedre, at de stribede kan tage tre point med hjem til Ådalen.



- Det er perfekt, det er en klassesøndag.