Stor mystik - Rosengårdcentret males sort

Noget ulmer ved Danmarks næststørste butikscenter, Rosengårdcentret, i Odense, men årsagen hemmeligholdes lidt endnu.

Tirsdag kan kunder og forbipasserende ved indkøbscenteret i det sydøstlige Odense ved selvsyn konstatere, at facaden på Rosengårdcentrets grå facade er ved at blive malet sort. Men årsagen vil man ikke ud med.

Således oplyser centeret til TV 2 Fyn, at man ikke er helt klar til at dele med offentligheden, hvorfor facaden, der altid har været grå, skal males. Man forventer dog at kunne løfte sløret inden for de næste par dage.

Rosengårdcenteret, der blev indviet for snart 53 år siden, er ikke den eneste bygning i området, der har fået malet ny facade. For nylig blev også Bilkas facade malet sort.