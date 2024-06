Stor omrokering i OB: Tager afsked med assistenttræner

Der sker nu store omrokeringer i fodboldklubben OB som følge af, at klubben er rykket ud af Superligaen. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Efter den første vurdering af sæsonen og sammensætningen af staben har vi besluttet at ændre i trænerteamets sammensætning. Med denne rokade tror vi på, at vi kan opnå en større tydelighed i alt, hvad vi gør, så de enkeltes kompetencer i højere grad sættes i spil, udtaler Troels Bech, der er sportsdirektør i OB.

Konkret betyder omrokeringen blandt andet, at klubbens hidtidige assistenttræner Frank Hjortebjerg stopper i OB.

Frank Hjortebjerg kom til OB for to år siden fra et lignende job i FC Nordsjælland. Her blev han assistenttræner under den daværende svenske cheftræner, Andreas Alm.

I den forgangne sæson var han en af to assistenttrænere i klubben, efter at OB hentede den tidligere assistenttræner i AC Horsens, Mads Lyng. Nu fortsætter Mads Lyng altså som eneste assistenttræner i klubben, når han sammen med Søren Krogh skal forsøge at få OB tilbage i landets bedste fodboldrække.

Derudover træder klubbens succesfulde U17-træner, Thomas Skou Juul Jensen, et skridt op. Han skal således være transitionstræner, og dermed arbejde tæt sammen med de spillere, der er i overgangen mellem akademi og førstehold. Han bytter dermed rolle med den tidligere transitionstræner, Nicolas Arvid Hedeman, der bliver klubbens nye U17-træner.

Til den kommende sæson vil trænerteamet således bestå af følgende folk:

Cheftræner: Søren Krogh

Assistenttræner: Mads Lyng

Målmandstræner: Lars Bjerring

Transitionstræner: Thomas Skou Juul Jensen

Fysisk træner: Bo Nielsen

Mental træner: Troels Banggaard

Præstationsanalytiker: Jesper Sangild