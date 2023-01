Stor organisation for unge kvinder åbner fynsk afdeling

En stor pose penge betyder, at organisationen GirlTalk snart er at finde fysisk på Fyn.

Organisationen, der blandt andet arbejder med mistrivsel blandt piger og unge kvinder, har nemlig fået en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som betyder, at det nu bliver muligt at åbne en lokal afdeling i Odense.

En mulighed, der glæder direktøren i GirlTalk Anna Bjerre.

- Vi har valgt at lave en afdeling i Odense, fordi vi ser store muligheder for at komme nemmere ud med hjælpen, når der er en lokalafdeling, siger Anna Bjerre.

Rådgivningscenter og samtalegrupper

GirlTalk er en organisation, der gennem frivillige indsatser arbejder for at styrker piger og unge kvinders selvværd og hjælpe dem, der har det svært.

Det gør de blandt andet ved at have rådgivningscentre, hvor man anonymt kan chatte med rådgivere og få hjælp til sine problemer. Organisationen har i forvejen centre i Aalborg og København, og snart får de endnu et på Fyn.

Det betyder blandt andet, at de har mulighed for at udvide åbningstiden.

Derudover kommer afdelingen i Odense også til at stå for en række fysiske arrangementer.

- Vi kommer også til at lave samtalegrupper for de piger og unge kvinder, der har det svært, men ikke svært nok til at få hjælp, som er den målgruppe, vi arbejder med, siger Anna Bjerre.

Ifølge GirlTalk har mere end hver tredje kvinde mellem 16 og 24 år et dårligt mentalt helbred.

Mangler lokale og frivillige

GirlTalk har i forvejen haft et samarbejde med Odense Kommune, og det er én af grundene til, at afdelingen skal åbne netop her. Derudover er det vigtigt for organisationen at være strategisk placeret i hele landet, så de kan være mere nærværende.

Anna Bjerre ved endnu ikke, hvornår den nye afdeling kan åbne. GirlTalk skal nemlig først have fundet et lokale i Odense, og så har de brug for hjælp.

- Vi skal i gang med at rekruttere frivillige og ansætte to medarbejdere, der skal stå for afdelingen i Odense, og så er vi sådan set i gang, siger direktøren.

På GirlTalks hjemmeside kan man læse mere om deres arbejde og hvordan man bliver frivillig.

