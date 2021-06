Stor politiaktion: Hård narkotika og ammunition fundet under ransagning

Politiet har slået til på flere adresser, hvor der blandt andet er fundet narkotika, ammunition og et større kontantbeløb.

- Det er vores vurdering, at besiddelsen og salg af narko har fundet sted over en længere periode. Der er tale om organiseret kriminalitet, og vi skønner, at der blandt de anholdte er ledende medlemmer af en bandegruppering, siger politiinspektør ved Særlig Efterforskning vest Carit Andersen.

De anholdte er fire mænd i alderen 22-35 år, og en kvinde på 27 år. Politiet vurderer, at tre af de anholdte, der alle er fra Odense-området, har en ledende rolle i bandemiljøet.

Fremstilles samme dag

Det er Østjyllands Politis afdeling Særlig efterforskning Vest, der gennem et stykke tid har efterforsket bandemiljøet på Fyn.

- Jeg er meget tilfreds med dagens aktion, som er et resultat af længere tids målrettet efterforskning, siger politiinspektøren.



De anholdte er sigtet for besiddelse og salg af hård narkotika og vil blive fremstillet i Retten i Odense 13.30 onsdag.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre, derfor har politiet på nuværende tidspunkt ikke flere oplysninger i sagen.