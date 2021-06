Stor politiaktion: Mænd set med våben på Stige Ø

- De er i besiddelse af nogle hardball- eller softballvåben. Det får de en bøde for, for det må man ikke have i det offentlige rum, siger vagtchefen.

- Vi har en teori om, at de har været ude at skyde med dem. Men de har ikke skudt mod nogen.

Alle er sigtet

Selve skydevåbnene er ikke i sig selv ulovlige, men man må ikke gå rundt med dem, da det ikke er tydeligt, at det ikke er rigtige våben, fortæller Peter Vestergaard.

- Så det er meget utryghedsskabende, siger han.

Mændene er blevet sigtet for at gå rundt i det offentlige rum med luftpistolerne.