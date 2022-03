Stor politiaktion: Ti personer anholdt efter knivoverfald i Odense

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelse.

Ifølge politiet er opfattelsen, at overfaldet var planlagt og sket som led i en konflikt mellem grupperinger, hvor der tidligere har været anvendt skydevåben.

Her er det politiets opfattelse, at de ti sigtede har tilknytning til disse grupperinger.

- Det er lang tids grundig efterforskning, der har ført frem til anholdelserne i dag. Det er endog et meget vanskeligt miljø at efterforske i, og derfor har vi undervejs holdt kortene meget tæt på kroppen, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi i pressemeddelsen.

Ransageret flere adresser

Tirsdag har politiet også ransageret flere adresser rundt i Odense i forbindelse med sagen.

- Det har vi gjort for at sikre eventuelle beviser eller andet, der kan være med til at underbygge vores efterforskning.

- Det er jo sådan, at når vi fortæller om sagen, så lytter ikke bare de lovlydige borgere med, det gør de kriminelle også, og de skal jo helst ikke vide, hvad vi har gang i, siger Jesper Weimar Pedersen.

Onsdag vil de ti personer blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense.



Mulig sammenhæng til dræbt 19-årig