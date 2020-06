20 store egestammer bliver i øjeblikket jongleret rundt i Gartnerbyen i Odense og skal i løbet af de næste uger blive til en stor skulptur.

Når træskulpturen står færdig, har den taget form som en kæmpemæssig guldsmed.

- Det bliver noget, man ikke har set før. Det er enormt spændende at tage noget så småt som et insekt og gøre det til en kæmpestor skulptur, siger trækunsteren Peter Hausgaard Gregersen fra Artart, der sammen med Mikkel Duusgaard fra En, to, træ står for opførelsen.

Og det store arbejde ender da heller ikke bare som pynt, men skal især glæde børnene.

Armgang og klatrevæg

Skulpturen, der bliver 11 meter i længden, 7 meter i bredden og 2,5 meter i højden, skal nemlig også udgøre et legeredskab.

Træinsektet får således integreret mange elementer fra en klassisk legeplads. Blandt andet skal de fire vinger fungere som klatrevæg, klatrenet, klatretov og en hule.

Derudover får den syv meter lange hale en række stålrør, hvor man kan gå armgang, fortæller trækunstnerne.

Og det var da også netop på grund af de mange muligheder, at valget faldt på den lange guldsmed.

- Og så er det et fedt insekt. Ordet Gartnerbyen minder også om planter og natur, så det var oplagt at lave noget i den retning, siger Peter Hausgaard Gregersen.

Skulle være endt som flis

Egetræstammerne kommer fra Bygholm Landbrugsskole og skulle oprindeligt have endt deres dage som flis. Men i stedet blev barken skåret væk, så de kunne glæde børn og barnlige sjæle i Odense.

Men der går lige nogle uger, før der kan klatres på guldsmeden. For mens nogle af elementerne er klargjort på forhånd, er der også flere ting, der først kan blive skåret til på selve pladsen.

Ifølge kunstnerne må man dog meget gerne kigge forbi Gartnerbyen for at følge processen, hvis man er nysgerrig.