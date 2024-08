I Viktor Axelsens gamle klub, Odense Badminton Klub, var der mandag formiddag stor tro Viktor Axelsen forud for eftermiddagens OL-finale.

Blandt dagens håbefulde badmintonspillere var der særligt et bud på resultatet, der gik igen. Nemlig at Viktor Axelsen skal ud i tre sæt for at hive sejren i land imod sin thailandske modstander, Kunlavut Vitidsarn.

Der er kampstart i OL-finalen klokken 15.40.